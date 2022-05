Fallece exparticipante de “Rojo” Bárbara Intriago producto de un cáncer cerebral

Una lamentable noticia dieron a conocer medios mexicanos, tras informar la muerte de la exparticipante del programa “Rojo” de TVN, Bárbara Intriago, producto de un cáncer cerebral.

“La cantantutora chilena, Bárbara Intriago pierde la batalla contra el cáncer”, publicó El Diario, informando que “fue diagnosticada con cáncer hace un año, y aunque le dio batalla, lamentablemente falleció”.

Su muerte fue confirmada por su amigo Erwin Pérez, publicista que trabajó con la artista nacional por varios años y le dedicó unas sentidas palabras.

“Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas...”, escribió.

Meses atrás, la misma Bárbara compartió una foto contando sobre el proceso de la enfermedad que le afectó.

“Voy sanando hasta la manera en que solía verme en el pasado, ahora amo el pelo corto, y mi nariz de perfil. Veo con amor el puerto y cicatriz que llevo en el pecho, significa que me la he jugado con todo. Siento tanto cansancio hoy, algo así como venir de una guerra, ésa que ya gané porque mi actitud y disposición es abrazar mi situación con ésa resilencia que me ha tocado desarrollar durante ésta única y valiosa experiencia de vida,....por ti, por mí, y por quienes hoy ya no están, seguiré dando lo mejor de mí”, publicó emocionando a sus seguidores.