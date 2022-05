“¡¿Qué te has creído?!”: Evelyn Matthei recordó cuando su papá se casó y no le dijo

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei fue una de las invitadas al programa de Jean Philipp Crettón, “Podemos Hablar”, de Chilevisión, ocasión donde la jefa comunal dejó de lado su formalidad como autoridad, para dar a conocer episodios más íntimos de su vida familiar y reveló cuáles son las situaciones que más la sulfuran y le sacan los choros del canasto.

El animador de Chilevisión le preguntó a los participantes, Julio César Rodríguez y Daniela Aránguiz, entre otros, quién de ellos se arrepentía de alguna declaración que hayan hecho por tener un carácter explosivo, momento que la edil se puso de pie y contó que “mis reacciones son súper controladas, suavecitas siempre, con un paciencia infinita, excepto cuando, a veces, me empiezan a hinchar y salgo corriendo o de repente me sacan de paciencia y lanzo un garabato, pero eso es muy de vez en cuando”.

Ante esto, recordó la última vez que mandó a alguien a la punta del cerro, que fue nada menos que su propio padre, el exJefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, por ocultarle una importante noticia y no invitarla al magno evento de su vida, años después de quedar viudo.

“¡¿Qué te has creído!?”

“Mandé a la punta del cerro a mi papá, a quién adoraba, porque mi mamá había fallecido, habían pasado ya varios años y yo sabía que mi papá estaba saliendo con alguien y de repente una persona me dice, oye ¿tú papá, se casó?, no, le dije yo y lo llamo y le dije, papá ¿te casaste?, sí me dice.

Ahi la alcaldesa entró en cólera y le dijo a su papá “¿qué te has creído?, no me dijiste nada y ¡pum! le corté, no le hablé meses”.

Evelyn Matthei explicó que su rabia no era que se hubiera casado, si no porque no le avisó ya que ella lo hubiese acompañado a tamaño evento.