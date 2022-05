“La prueba debe hacerse a la hora de bañarse”: mujer compra supuesto aromatizador y era una cámara oculta

Un hombre ofreció un supuesto aromatizador de ambiente a una mujer, el cual era en realidad una cámara oculta.

Según consigna TN, el hecho ocurrió en Argentina, en donde el sujeto le señaló a la joven que el dispositivo “estaba en fase de prueba”.

En ese sentido, el hombre le ofreció a la mujer un desodorante ambiente con “sector de movimiento y de vapor”, el cual estaba pensado para ser usado exclusivamente en el baño.

“La prueba debe hacerse a la hora de bañarse”, le afirmó el sujeto. Y pese a que la joven dudó en un inicio en creerle, debido a que dispositivo se veía bastante precario, finalmente le creyó.

A través de un mensaje por WhatsApp, el hombre le explicó además que “estas pruebas son para que la gente nos digan la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto”.

“Yo te lo llevaría un rato antes de que vos me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que ya terminaste. Ahí me comentás cómo funcionó y que te pareció el perfume y demás”, agregó.

El hallazgo

Tras la insistencia del sujeto, la mujer le hizo caso y probó el falso aromatizador. Hasta que de repente se dio cuenta que en su interior este tenía una cámara oculta.

Ante esto, de inmediato realizó una denuncia en la policía, por lo que los agentes llegaron hasta la vivienda del hombre, siendo detenido. Mientras que en la actualidad investigan si existen otros casos de mujeres que fueron engañadas por el sujeto.