Pancho Saavedra se sinceró con respecto al postnatal para hombres: “¿Crees que en seis días íbamos a poder criar una guagua?”

Pancho Saavedra solamente hace algunos meses que empezó a cumplir el rol de padre, sin embargo confesó que esta etapa si le ha traído algunos inconvenientes para él y su actual marido, Jorge Uriba, entre ellos el postnatal.

En una conversación con La Hora, el animador de Canal 13 habló sobre este problema: “Lo más complejo es que en este país no exista un postnatal para dos hombres. El postnatal masculino no existe, están solamente los seis días legales. Entonces la ley de Matrimonio Igualitario está con ripios, porque hay cosas que no están solucionadas y que debiesen estar solucionadas”.

De igual forma, enfatizó en que “no puede ser que hoy yo legalmente tenía seis días y mi marido tenía seis días, ¿tú crees que en seis días íbamos a poder criar una guagua?”.

“Por eso te digo que es muy injusto que no exista un postnatal para hombres, cuando son dos papás”, agregó.

Finalmente, habló sobre la necesidad de encontrar una solución a este problema, y que “está mal hecha la ley, no se ha hecho, no está puesto el acento en ese tema muy importante que los políticos debiesen cambiar. Que el Presidente, los ministros, debiese alguien instalar el tema”, hizo un llamado a las autoridades.