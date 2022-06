Helhue Sukni realizó petición a Gabriel Boric: “Que baje la parafina, que baje el pan, que baje el trigo”

Este miércoles, se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric donde dio a conocer las diferentes medidas que se tomaran en sus próximos meses en nuestro país. A raíz de esta situación, Helhue Sunki se tomó las redes sociales para mandarle un mensaje al mandatario.

La abogada farandulera reflexionó sobre el alto costo que tiene la vida en Chile, por lo que propuso bajar los precios de algunos productos, entre ellos la bencina.

“Ahí está dando la Cuenta Pública el gordito. Dijo que iba a bajar la parafina, que iba a bajar no sé qué hue…”, comenzó a decir Sukni en el video vía Instagram.

Asimismo, agregó que: “¡Que baje la bencina el cul…! Que baje la parafina, que baje el pan, que baje el trigo. No va a bajar ninguna hue… Mientras Putin no corte el hue… no sacamos nada”.