“Prefirió la plata”: Dino Gordillo recuerda cruel comentario por actuar tras muerte de su hijo

El humorista Dino Gordillo recordó un ingrato momento que le tocó vivir por culpa de un odioso de redes sociales, que lo sacó de sus casillas al escribirle un comentario muy malas pulgas.

El hecho ocurrió cuando Gordillo se encontraba en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, para hacer un show de comedia, momento que se entera de la trágica muerte de su hijo, quien se suicidó a los 41 años de edad.

“Cuando falleció mi hijo, yo estaba en Vicuña, yo actuaba a las siete de la tarde, me contaron lo de mi hijo y me fui a la mierda, le conté a mi hija, que estaba conmigo, y lloramos”, recordó el artista en una transmisión online con Patricia Maldonado.

Dino Gordillo y Patricia Maldonado

Tras la triste noticia, el comediante señaló que el alcalde se portó un siete y le dijo que no se preocupara por el evento, que ante lamentable suceso era comprensible que se fuera y que le pagaría de igual forma.

Sin embargo, Gordillo continuó adelante con el espectáculo, porque era lo que su hijo hubiese querido, señaló.

“Cuando yo me subo al escenario, no le dije a nadie, por mi Dios, actué, duré 40 minutos, la gente maravillosa me aplaudía, se juntaron muchas cosas hermosas. Cuando terminé de actuar le expliqué a la gente”, comentó.

“Le interesa el dinero”

Pero el mal rato vino al otro día, cuando viajaba rumbo a Santiago y su nieta le pregunta por qué la gente era tan mala y le lee el desagradable comentario en su contra.

“Prefirió la plata a ver el cuerpo de su hijo que había fallecido. Le interesa el dinero”, le habían escrito, lo que puso furia al comediante, ante tanta injusticia gratuita.

“Yo dije hijo de la gran put... ¿cómo me puede decir eso?’, le contó a Patricia Maldonado, quien le entregó su apoyo y le recalcó que los artistas siempre han tenido que lidiar con ese tipo de problemas.