“Quedé más lindo que él”: exchico reality se hace más de 20 operaciones para parecerse a Ricky Martin

Fran Mariano, un exchico reality argentino que saltó a la fama en 2011 tras su paso por el programa Cuestión de Peso, sorprendió al revelar que se ha realizado más de 20 operaciones para parecerse a Ricky Martin.

El hombre llegó pesando 173 kilos al mencionado programa, bajando en total 92 kilos durante su permanencia en el espacio.

Según consigna TN, a partir de ese entonces comenzó a realizarse cirugías para parecerse al famoso artista.

“Me hice la dermolipectomia y tres lipos, pero ahí hay una línea delgada porque cuando bajás de peso querés estar mejor que antes y viene la metamorfosis”, señaló invitado a Mañanísima.

Mariano señaló que no se arrepiente de ningún retoque, pero que ahora estima que debió dejar pasar más tiempo antes de someterse a las cirugías.

“Hubo un montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón, los labios...”. expresó.

En ese sentido, afirmó bromeando que “me quería parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él”.

Sobre por qué quería parecerse al cantante. señaló que “por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. En ese momento no tenía la distinción de decir ‘tengo que ser yo en mi mejor versión’. Pensé en quién le gusta a todo el mundo y es cierto que la gente me decía que me parecía un poco. Entonces yo me la creí”.

Problemas con las cirugías

Al referirse a las operaciones, manifestó que “cayó en manos peligrosas”.

“Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón”, relató.

Además, afirmó que “fui por la nariz y el mentón, pero me dijo que me pondría pómulos. Como yo dudaba, me dijo ‘te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís’. Cuando me lo puso, le dije que no me gustaba, pero cuando me levanté de la operación, me lo había hecho igual”. En ese aspecto, precisó que no había ningún documento firmado por él sobre la cirugía, porque se trataba de un canje.

De igual manera, indicó que el citado médico “me desprendió los surcos de la cara para suavizarlos”. Ese procedimiento le dejó una pequeña parálisis, aseguró.

“Un día le dije que no podía mover la cara y la enfermera me dijo ‘cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio’”, relató.

Finalmente, Mariano reveló que en la actualidad se trata con otro médico, el cual se ocupa de “reconstruirle” todo lo que hizo mal Lotocki.