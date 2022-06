Fue a comprar cocaína y le vendieron detergente en polvo: fue a reclamar y le dieron un tiro en la pierna

Un insólito hecho dio a conocer la prensa argentina, al revelar una situación ocurrida en la ciudad de Rafaela.

Según consigna el diario La Capital, un hombre fue a comprar cocaína, pero fue estafado ya que le vendieron detergente en polvo.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves, cuando la policía observó a un sujeto caminando de forma extraña por la vía pública.

Al darse cuenta que se encontraba herido, intentaron hablar con él para saber qué le había pasado, pero el hombre solamente quería continuar su camino.

Cuadras después lograron frenarlo, para luego interrogarlo ya que también se encontraba exaltado en su ánimo.

La revelación

Tras esto, el hombre contó que se había dirigido hacia la casa de un vecino para comprar cocaína. Sin embargo, lo que le vendieron finalmente fue detergente en polvo.

Molesto ante lo acontecido, reclamó en el lugar y le pegaron un tiro en la pierna.

“No me vendieron mi droga, y me además me dispararon”, afirmó a los oficiales de acuerdo al informe policial consignado por Clarín.

“El hombre manifestó estar sumamente violento ya que se habría dirigido a la casa de un vecino, con la intención de comprar droga, y este le habría vendido jabón en polvo”, señaló en tanto una fuente judicial.

Finalmente, se indicó que la policía realizó un allanamiento al lugar donde le vendieron jabón en polvo al individuo.