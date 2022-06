Vanessa Daroch anuncia terremoto 8.5 para este año desde Perú hasta Pucón

La tarotista Vanesa Daroch volvió a advertir de una eventual emergencia, pero esta vez sería una catástrofe natural en nuestro país y recalcó la importancia de provisionar alimentos, puesto que el mega evento sería este año.

Así lo informó en una entrevista realizada por el medio de espectáculos TiempoX, donde advirtió que no sería un terremoto, sino que varios.

“Viene uno, viene uno fuerte”, contó de entrada, pero luego aclaro que, en realidad “vienen varios” y van a ser de alta magnitud “como 8.7, 8.5 se va a sentir”, explicó.

Daroch dijo que el movimiento telúrico lo ve desde Perú hasta la zona sur de nuestro país.

“Yo lo veo al sur de Perú, Arica, Iquique, costa, Valparaíso, Horcón, por ahí”.

Respecto, al sur de Chile el periodista le consultó si creía que era hasta la Séptima Región, pero Vanessa le dijo que no, mucho más allá.

“No, más allá como Pucón, Villarrica, yo lo veo en un triángulo”, confesó.

Por ello, recomendó que sería conveniente que la gente comience a guardar alimentos, velas, generadores eléctricos y baterías externas.

“Yo creo que hay que ponerse las pilitas y no llegar a última hora. !Háganlo!” recalcó.

“Crisis mundial”

Días atrás, la mismo tarotista había recomendado en un live de Instagram junto a José Miguel Viñuela que la gente guardara alimentos, porque se venía una crisis mundial.

“Vienen muchos cambios. Yo le recomiendo a la gente, sacando el tema político, es algo social. Primero, junten, como puedan, alimentos no perecibles porque, a nivel mundial, viene una crisis alimentaria (...) Me hago responsable de esto (…) Se van a acordar de mí, si tienen unas luquitas, guárdenlas y alimentos no perecibles. Eso me lo van a agradecer después. No estoy hablando de un temblor, no. Más tarde lo van a entender”, señaló.