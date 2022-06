“Estoy muy emocionada”: Nicole Moreno celebra primer lugar en competencia de fitness

Nicole “Luli” Moreno celebró en redes sociales su primer lugar en competencia de fitness.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo reveló que ganó dos medallas de oro en el “Santiago Muscle Fest”.

“Gané mi segunda categoría Open!! Que emoción”, expresó la influencer en sus historias de la mencionada red social.

“Primer lugar en mi segunda categoría Open”, agregó Moreno. “Campeona”, apuntó en otra de sus historias.

Mientras que en sus publicaciones en Instagram, afirmó que “estoy muy emocionada, aún asimilando. Feliz por el primer lugar Wellness”.

“Campeona. Primer lugar en categoría novicio wellness y en Open!!”, indicó en otra publicación la modelo.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Moreno celebró que ganó el primer lugar del Torneo Nacional Fitness, en la categoría Fit Model.

“No se imaginan lo feliz y emocionada que estoy de recibir este lugar. Estoy emocionada, desearía escribir muchas cosas, estoy con mis emociones a flor de piel. Pero quiero agradecer porque este lugar no es solo mío, es de todos los que confiaron en mi, me apoyaron y hicieron de esto, este tremendo resultado. Gracias!. Gracias a todos ustedes por sus hermosos comentarios, energía y amor que me mandaban. Este es el resultado de todo un trabajo enorme por detrás. Gracias!”, expresó en dicha oportunidad.

Revisa los registros de Nicole Moreno

Instagram @nicolelulichile