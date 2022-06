Mujer se hizo viral por dichos xenófobos contra trabajadores en Colina: “Soy capaz de pegarte un charchazo”

Ya circula en redes sociales el video de una mujer que enojadísima por la hora de colación de los trabajadores, los insultó con dichos xenófobos.

“Anda a ganarte las lucas a tu país, sinvergüenza. No me voy a quedar quieta porque no eres chileno, yo soy chilena. Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren...”, comienza a decir la mujer en el registro, que fue compartido por el mismo dueño del restaurante La Chona, de la comuna de Colina.

La mujer que de forma insistente le decía a los trabajadores venezolanos que no le contestaran porque sino llamaría a Carabineros, los amenazó también con su supuesta amistad con concejales y sus contactos con la Gobernación.

“No te vengas a reír tampoco, soy capaz de pegarte un charchazo y la ley me favorece a mí como mujer . Más encima los papeles médicos que tengo, de artrosis, son unos sinvergüenzas, eso es lo que son. Los de afuera pueden hacer lo que quieran en este país, nadie les dice nada, y nosotros no podemos abrir la boca. Y si me dices algo te echo a Carabineros inmediatamente”, insistió la mujer.

El dueño del local acompañó el video con el siguiente texto: “Sábado 4 de junio a eso de las 17.00 hrs en mi local La Chona Restaurante de Colina, tuvimos un ataque racista hacia mis trabajadores, solo por el hecho de que estaban en su hora de colación y no era su obligación atenderla ya que el local se cierra 1 hora para que almuercen, se le dijo amablemente que no estaban atendiendo y ella comenzó a insultar sin sentido a estos chicos que sólo trabajan y tratan de tener un mejor pasar en nuestro país... cada gente loca en nuestro país, lo dejo así ya que acciones legales NO TOMAREMOS ya que el mejor castigo es LA JUSTICIA SOCIAL y esa la haremos por acá...”.