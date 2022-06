Joven conoce a francés en bar de Europa, él le dio su WhatsApp y lo que pasó se volvió viral: terminó hablando con chileno

Una singular historia protagonizada por una joven argentina se volvió viral en las últimas horas a través de redes sociales.

A través de Twitter una usuaria identificada como @maicapp reveló que conoció a un francés en un bar en Ámsterdam, el cual le dio su número para hablar a través de WhatsApp.

Sin embargo, lo que realmente pasó fue totalmente inesperado, haciéndose viral su historia.

“Un francés me dio su número anoche en un bar y ACABA DE PASAR ESTO YO NO PUEDO SEGUIR”, señaló a través de Twitter.

Allí mostró la conversación que tuvo por WhatsApp, en donde saludó al hombre, preguntándole si se acordaba de ella.

La respuesta

Ante la consulta, recibió un mensaje de audio, pero no del francés: sino que de un chileno de Concepción.

“Hola, señorita. Mire, no me acuerdo de usted, yo vivo acá en Chile, en Concepción. La hija me dice que nos conocimos en un bar, pero no. Me encantaría ir a un bar, pero a bailar. No, no me acuerdo de usted. No la conozco”, señaló el hombre.

“JAJAJA bueno. Me pasó su teléfono un francés borracho así que evidentemente me dio el teléfono de algún chileno”, respondió la joven.

Tras esto, ella recibió un nuevo audio. En esta ocasión era de la esposa del hombre. “Buenas tardes señorita, mire la verdad mi esposo dice que no la conoce, así que sería bueno que mejor no le hable más. Chao, pescao”, afirmó entre risas.

“Saludos entonces no más, acá de una argentina”, afirmó la joven. “Que gracioso, bueno que anden bien”; agregó.

“Bueno, broma. Está bien, si acá vivo en Chile, Concepción. Páselo bien, y cuando venga para acá a Concepción me llama, para que venga a almorzar a nuestra casa”, respondió finalmente el chileno.

Revisa la conversación