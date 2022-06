Yolanda Sultana hace llamado a Boric: “Nunca me ha mandado a buscar... No tengo otro modo de hablar con usted”

La tarotista Yolanda Sultana nuevamente sacó sus cartas y mandó un mensaje al Presidente Gabriel Boric, con un preocupante presagio.

“Yo veo que, en estos momentos, de aquí contando hasta septiembre, va a estar muy mala la cosa”, dijo, refiriéndose sobre todo, al área económica.

“Señor Boric, nunca me ha mandado a buscar... ¿Pero por qué no? No tengo otro modo de hablar con usted”, dijo la “Tía Yoli”, en declaraciones recogidas por La Cuarta.

“Usted como acuario tiene buena visión. Tiene una visión bastante grande, tiene buenos proyectos para levantar Chile. Está haciendo proposiciones que deberían llevarse a cabo, pero realmente a su alrededor hay dos partidos, y no lo dejan actuar... y también la derecha”, dijo.

Vaticinios preocupantes

Ya en marzo Sultana predijo que: “Yo no le veo cuatro años, yo le veo pasando a los seis años. Realmente que Dios lo bendiga, porque ama usted a los niños, a la mujer, a los hombres, a su país y a la tercera edad. Si no anduviera con mi rodilla mala, hubiera llegado a darle la mano, porque nos va dar sorpresas”.

Eso sí, al igual que el propio Boric, la mentalista intentó aterrizar las expectativas por la nueva administración y la figura de la máxima autoridad del país.

“Me detengo y les digo que no llegó un mesías, pero llegó un hombre joven con ganas de cambiar las leyes para que a todos les vaya bien. No teman en el sur de Chile, hay muchas cosas que yo digo y que realmente él también las dice”, señaló.