Insólito: Joven argentina conoció a francés en un bar, lo agregó a WhatsApp y terminó chateando con un chileno de Concepción

Una curiosa historia se ha viralizado a través de redes sociales y tiene como protagonista a una joven argentina que conoció a un hombre en un bar y quien supuestamente le había dado su número de WhatsApp.

A través de Twitter, la usuaria @maicapp relató que la noche anterior fue a un bar y un francés le dio su número de teléfono, sin embargo, al momento en que lo agregó a WhatsApp y le habló, le pasó algo completamente insólito: no le contestó el francés en cuestión sino un chileno de Concepción.

“Hi there... It’s Mai, from the bar”, escribió la joven al principio, pensando que se trataba de la persona que conoció la noche anterior, pero de vuelta recibió el audio del chileno.

“Hola, señorita. Mire, no me acuerdo de usted, yo vivo acá en Chile, en Concepción... Me dice que nos conocimos en un bar... Me encantaría ir a un bar, pero a bailar”, señaló el sujeto en el audio.

Posteriormente, la argentina explicó parte de su historia, señalando que “me pasó su teléfono un francés borracho”, donde posteriormente recibe un nuevo audio, esta vez, de la esposa del chileno.

“Buenas tardes, señorita, mi esposo dice que no la conoce, así que sería bueno que mejor no le hable más. Chao, ‘pescao’”, contestó la mujer.

Finalmente, la argentina envió saludos a la pareja chilena, para luego recibir un último audio.

“Está bien, páselo bien, y cuando venga para Concepción me llama, para que venga a almorzar a nuestra casa”, señaló el hombre, despidiéndose de manera afectuosa.

Revisa el momento a continuación: