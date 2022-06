“Llorando un poco...”: Cecilia Bolocco se sincera y revela situación que la tenía angustiada

Cecilia Bolocco realizó una confesión a sus seguidores ayer lunes durante sus tradicionales live a través de Instagram.

“Yo hoy día, comencé el día no saben. ¿Se los cuento o no? Ya, se los voy a contar, llorando. Llorando un poco de angustia de tanta cosa que estoy haciendo”, partió diciendo la exMiss Universo.

En ese sentido, indicó que “acabo de terminar de hacer una entrevista para CNN, y antes de la entrevista, tuve otra pero laboral, y en la mañana estuve hasta las 4 de la tarde en la fábrica, no paro. No paro”.

“Tengo que admitir que antes de partir mi día estaba muy afligida, porque dije ‘Dios mío, quién me mandó a comprometerme para hacer un programa de televisión’, como si no tuviera nada que hacer”, expresó.

Eso sí, afirmó que “ayer estuve en el canal, y ayer estuve con el equipo maravilloso con el que voy a hacer el programa. Y me quedé muy emocionada”.

Las palabras de Bolocco

De igual manera, la animadora reveló que “lo que a mí lo que me colapsó, fue que mi papá como está de cumpleaños este sábado, cumple 90 años, entonces decidí hacerle la historia de su vida en un video”.

“Conseguir las fotos, escanear las fotos, me pasé todo el fin de semana escribiendo el guion porque tengo que contar su vida”, señaló.

“Estuve todo el fin de semana escribiendo el guion y después de la reunión con el equipo de televisión me puse escanear las fotos con ese equipo maravilloso porque van a editar en el canal el video. No terminábamos nunca”.

“Y hoy día, de verdad, fue como que dije ‘Dios mío, Cecilia, ¿por qué te estresas tanto? ¿por qué te comprometes con tantas cosas? ¿por qué siempre quieres hacer tanta cosa y sin ayuda? Pero gracias a Dios, ya tengo a una asistente. Hoy día conseguí a una persona que me va a ayudar, porque ustedes saben que yo he hecho todo sola”, apuntó.

Finalmente, Bolocco relató una conversación que sostuvo junto a su pareja. “También hablé con Pepito hoy día en la mañana y me dijo ‘pero mi amor, le está yendo tan bien, todo va a salir bien, no se aflija, no se ponga así’.

Tras esto, ella le respondió “‘es que estoy angustiada porque no me alcanzan las horas’ Qué atroz como estaba. Pero gracias a Dios ya se me pasó y ya me conseguí una asistente y vamos que se puede”.

Revisa el live de Cecilia Bolocco