“Me costó años”: Daniela Castillo revela la razón tras su radical cambio de look

Daniela Castillo se refirió a su radical cambio de look, el cual dio a conocer a fines de mayo.

En dicha oportunidad, la cantante había anunciado a través de redes sociales que se realizaría el cambio, el cual luego mostró a través de Instagram.

“Este cambio significa mucho para mi. Dejo atrás muchas cosas en mi vida. Gracias por acompañarme en este proceso @enriquelopezestudio”, indicó la exRojo.

“Me costó”

En las últimas horas en tanto, Castillo respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, en donde le consultaron sobre si le costó decidirse a hacerse un cambio de look.

“Me costó años, yo creo que las personas que me han seguido saben que tenía el pelo largo hace más de 20 años. Imagínense”, expresó.

Sobre por qué se cortó el pelo, indicó que “necesitaba un cambio. Hace rato que estoy viviendo un proceso interno de cambio, pero necesitaba de alguna manera reflejarlo con algo más externo”.

Consultada si ya se acostumbró a su nuevo look, manifestó que “me acostumbré, solamente he ido como explorando diferentes maneras de peinármelo, para un lado, para el otro, hay veces que me lo he peinado al medio y también me gusta bastante”.

Por último, ante la pregunta si extraña su antiguo look, afirmó que “sinceramente, no lo extraño nada. Te lo juro, estoy demasiado feliz así”.