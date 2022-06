“Ta mala la cosa”: la respuesta de Gonzalo Valenzuela tras ser acusado de hacer “perro muerto” en pizzería

Gonzalo Valenzuela respondió a través de redes sociales a un programa argentino que lo acusó de no pagar la cuenta en una pizzería.

De acuerdo a Socios del Espectáculo, el actor chileno habría ido a un famoso local ubicado en Palermo en Buenos Aires.

“Él llegó con tres chiquitos: sus dos hijos, que tiene con una actriz súper famosa y que vive en nuestro país, y con otro niño más. Entraron, se sentaron y ya todo era raro en la mesa. Porque se levantaban, los chicos iban al baño, los chicos bajaban, él salía a fumar, volvía a entrar. Lo que me dicen los que estaban ahí es que no era una mesa ‘estable’”, relató Paula Varela, integrante del programa.

“Ellos no estaban como quietos en la mesa como el que va, come, pide y se va. Entonces ya los mozos estaban tras la movida como atentos. De repente, él sale a fumar, los chicos empiezan a joder, que uno subía, el otro no, lo mareaban al mozo, estaba medio perdido. Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, afirmó.

“El mozo, atento, sale atrás caminando, se para en la puerta y él se sienta con los tres niños en una mesa afuera. Un frío de cagarse el lunes a la noche. Pide café, entonces el mozo entra, va a atender una mesa y, entre que le trae el café, no estaba más. El actor y los tres pibes se empezaron a marchar cruzando la Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque al fondo. El mozo salió diciéndole ‘Señor, señor’, no llegó y se marchó”, denunció.

La respuesta del actor

Ante lo señalado por el programa argentino, Gonzalo Valenzuela se refirió al hecho a través de sus historias de Instagram.

“Ta mala la cosa, pero está pagada la pizza. Saludos”, bromeó el actor, agregando además un emoji de pizza.