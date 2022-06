“Cuando te nominen...”: Celebrada respuesta de “Tía Pikachu” a Alberto Plaza

El cantante Alberto Plaza se quiso pasar de listo y agarró para el leseo en Twitter a la constituyente Giovanna Grandón, conocida cariñosamente como “La Tía Pikachu”, a quien emplazó de manera irónica con motivo de la gira internacional que realizó el Presidente Gabriel Boric y su participación en la Cumbre de Las Américas.

El músico y asiduo comentarista político en Twitter, hizo referencia a la presencia del Mandatario con altas autoridades de Canadá y Estados Unidos, la que, según dio a entender en la red social, no habría estado a la altura ni prestancia de un representante de nuestro país. Por ese motivo, ironizó que mejor, para otra oportunidad, hubiesen invitado a “la tía Pikachu” -que se hizo famosa durante las protestas del estallido social- como burla que ella lo haría mejor que nuestro Jefe de Estado.

“Para la próxima manden mejor a la tía Picachú a la cumbre”, escribió Alberto Plaza.

Sin embargo, la respuesta de parte de la constituyente no se hizo esperar y llegó como balde de agua fría para el artista radicado en Miami, quien ha sido nominado a varios premios, excepto uno.

“@albertoplaza Encantada voy a la cumbre, así como también espero me invites cuando te nominen a un Grammy. Saludos Tía PiKachu”, remató al intérprete de “Bandido” y que “Cante la vida”.

Los dimes y diretes convirtieron el hashtag #Alberto Plaza en trending topic, recibiendo varios mensajes de apoyo, la famosa tía.

“Pailita es más exitoso”

“él mismo Alberto Plaza dio pie para las comparaciones, pero Ok, ya note que ambos no son muy brillantes, en fin; Ambos tienen carreras, obvio ser educadora no sea tan vistoso como ser cantautor, pero no le resta en nada, sólo deja claro que la fama es para cualquier pelagato” @NedaPolaris

“Que ha echo este sujeto por Chile? Respuesta; Nada Alberto Plaza solo destila odio ... Alberto haga tuto. Jajajjajajajaajaj” @Marcela76904198

“Pailita es más exitoso que Alberto plaza. Fin del comunicado”@lyon20192021