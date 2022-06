“No hablo con gordas”: La discriminación que sufrió querida doctora cuando tenía sobrepeso

La querida doctora Carolina Herrera compartió íntimos recuerdos personales y familiares durante el programa Podemos Hablar de Chilevisión, que será emitido esta noche.

Herrera fue una de las cinco invitadas y contó los duros momentos laborales que enfrentó de discriminación debido al sobrepeso que tenía años atrás.

Fue en ese contexto, que recordó una desagradable experiencia con un colega doctor quien la humilló y agredió sicológicamente por su obesidad.

La situación ocurrió cuando llegando a trabajar, empieza a buscar al doctor de turno, con el que había compartido hace poco tiempo en un curso internacional y al dar con él, en la sala de un paciente, le pregunta si le entrega el turno, pero el hombre le respondió de la peor manera.

“Doctor ¿me entrega el turno? Y él me dice, yo no hablo con gordas. Entonces me quedo pasmada por la brutalidad de la frase” finalmente el doctor le hace entrega del turno, pero ella dice que “de ahí para adelante sentí que existe la maldad, que existe la falta de respeto y eso, mucho tiempo me acompañó”.

Carolina Herrera

“Me voy a morir”

Además, la doctora hablará de su infancia, su relación con su madre y también la vez que pensó que se iba a morir congelada y escribió una carta para despedirse de sus seres queridos, cuando estaba en el Parque Nacional Conguillío.

“Me empecé a congelar y como yo sabía los signos del congelamiento físico, dije, ahora voy a escribir una despedida, voy a despedirme de mis hijos, porque en un rato más me voy a morir, porque ya tenía hipotermia” finalmente fue encontrada, pero para ella esta experiencia representó que, cambió completamente su pensamiento, volvió y se reconcilió con su marido con el que había estado 13 años separada “ahora soy feliz, para vivir el día”, sentenció.