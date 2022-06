Paty Maldonado y su lucha para bajar de peso: “Me tomaba una pastilla en la mañana, no comía, no almorzaba”

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de “Las Indomables”, en donde Paty Maldonado confesó su constante lucha para bajar de peso, enfatizando que este problema la ha acomplejado toda la vida.

En el espacio, en donde se encontraba con Cata Pulido y el invitado de Jaime Campusano, la excomentarista de “Mucho Gusto”

“Es lamentable para la gente que subimos de peso. He luchado contra mis kilos durante toda mi vida. No es de ahora, es de toda mi vida (...) “Estoy cabreada hue... Qué tanta lesera”, partió diciendo la comunicadora.

Finalmente, recordó cuándo estaba consumiendo anfetaminas. “Me tomaba una pastilla en la mañana, no comía, no almorzaba. Yo parí a mi hijo con 65 kilos, para que usted tenga una idea. Cuando dejé la anfetamina subí 40 kilos en un año, no me paró nunca más nadie para comer”.