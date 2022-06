“Pónganle 200”: La predicción que hizo Vanessa Daroch con fallo de la FIFA y el consejo que dio

Hace una semana la tarotista Vanessa Daroch predijo el negativo resultado de la FIFA, que dejaría fuera a Chile del Mundial de Qatar 2022.

En entrevista con el medio TiempoX, avisó que no nos hiciéramos muchas esperanzas de clasificar por secretaría, porque se veía muy dificil la situación, pero como última esperanza, aconsejó ponerle harto empeño para revertir el fallo, que, desde primer momento no lo vio para nada favorable.

“Desde el principio yo vi fuera a Chile y hasta el día de hoy, en la entrevista que me hicieron (en este momento) digo no, no va”. adivinó certera, para mala suerte de todos.

Pero, para que no nos echáramos a morir, dio una pequeña luz de posibilidad, solo si la ANFP redobla los esfuerzos e insiste en la petición de eliminar a Ecuador, luego que la FIFA diera su veredicto. Fallo que entregó este 10 de junio y fue negativo para nuestro país, tal como adelantó Daroch.

“Lo único que les puedo decir, pónganle todo el empeño. Pero así, más (de lo que se está haciendo hasta ahora). Y los jugadores igual, pónganle todo el power. Si ponemos 100 y posiblemente avancemos, pongan 200. Póngale 200, porque va a estar difícil”, presagió.

El fallo

Este viernes la FIFA dio a conocer su resolución por el caso Byron Castillo, echando por tierra la ilusión de Chile de ir a Qatar 2022 por secretaría.

“Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, agregó.

El ente rector del fútbol mundial desestimó los argumentos presentados por el abogado Eduardo Carlezzo y confirmó a Ecuador en la cita planetaria.

Del mismo modo, el ente con sede en Zurich estableció que “la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.