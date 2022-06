¡No se moderaron!: Joven de 19 años quedó paralítico, ciego y mudo tras intensa fiesta universitaria

Gracias a las cámaras de seguridad que existían en la casa de estudios, la familia de Danny Santulli, de 19 años, se enteró de la verdad con sus propios ojos. Los videos constataron todos los sucesos que tuvieron lugar el 20 de octubre pasado, cuando el joven terminó con un paro cardíaco e intoxicación por alcohol, abandonado a su suerte en un auto después de haber celebrado junto a sus compañeros de fraternidad en lo que se conoce como “novatada”.

Ese fatídico día, Daniel se dirigió a la fraternidad Phi Gamma Delta de la Universidad de Missouri, para darle la bienvenida a los que deberían haber sido los mejores años de su vida. Pero una vez dentro del lugar, sus compañeros de estudios decidieron obligarlo a ingerir una botella de vodka completa a través de un tubo. Los registros audiovisuales constatan cuando después de haber ingerido alcohol, Danny pierde el equilibrio por lo que uno de sus compañeros de fraternidad lo toma y lo deja en uno de los sofás del recinto. Acá nuevamente el joven pierde el equilibrio, cayéndose y quedando inmóvil por aproximadamente 15 minutos.

Tras esto, otro de sus compañeros lo vuelve a sentar en el sofá, hasta que posteriormente otros dos jóvenes de la fraternidad lo toman y lo dejan en el piso para luego subirlo a un auto y dejarlo en las afueras del Hospital de Missouri. “El hecho de que ellos supieran que estaba en problemas, que sus labios estaban azules y nadie llamara al 911. Hasta un niño de seis años llama al 911″, expresó su madre durante la entrevista al medio ABC.

Como resultado de esta fatal fiesta, Danny estuvo durante seis semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego fue trasladado hasta un centro de rehabilitación hasta que finalmente y después de 7 meses pudo regresar a su casa en Minnesota. “ Vi a Danny en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital, y simplemente era ver un montón de tubos por todas partes. Esa fue una imagen que probablemente nunca abandonará mi cabeza”, comentó su hermano Nick Santulli al mismo medio que dio a conocer el terrible suceso.

Una cruz para toda la vida

A pesar de estar en casa con su familia, su diagnóstico no es alentador. De acuerdo a declaraciones de su madre, los médicos le dijeron que necesitará cuidados de por vida. “Aún no habla o camina, está en una silla de ruedas, perdió su visión pero nos escucha, sabe que estamos aquí. Seguiremos luchando, no nos vamos a rendir”, expresó su madre.

Actualmente la familia de Danny comenzó una demanda contra 13 de los miembros de la fraternidad, mientras que uno de los miembros fue acusado por la fiscalía de dos delitos menores por proporcionar alcohol a un menor de edad.