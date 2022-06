Niña de 9 años muere de “anemia por una infección de piojos sin tratar”: madre y abuela son acusadas de homicidio

Una niña de 9 años falleció en Estados Unidos tras una infestación de piojos que no fue tratada por su madre y su abuela, en un hecho ocurrido en la ciudad de Tucson.

Según consigna el medio local KGUN TV, el Departamento de Bomberos acudió a una vivienda tras una llamada de emergencias al 911 sobre una menor que se encontraba inconsciente.

Al llegar al lugar, se dieron cuenta que la pequeña no presentaba signos vitales y los intentos de reanimación no resultaron, decretándose la muerte de la niña.

Acorde al equipo de emergencias, tras el fallecimiento de la menor “una gran cantidad de bichos comenzó a cubrir su cara”.

“Tras una inspección más cercana, se descubrió que había una enorme cantidad de piojos en su cabello”, informaron.

La investigación

Según lo informado por el medio Law & Crime, la madre de la niña identificada como Sandra Kraykovich (38) afirmó que su hija sufría anemia y que se encontraba enferma desde el pasado 15 de marzo.

Entre los síntomas descritos por la mujer, señaló dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar y problemas para mantener el equilibrio.

Acorde a los mensajes de texto recuperados por la policía, se demostró que tanto la madre como la abuela de la menor, Elizabeth Kraykovich (quien la cuidaba cuando la madre no estaba), optaron por no ir al médico para tratar a su hija, debido a que la menor tenía una infección de piojos.

En ese sentido, un hermano de la menor señaló que su mamá intentó frenar la infección con enjuague bucal.

En uno de los mensajes, Elizabeth amenazó a la madre de la menor con llamar al 911 debido al estado de salud que tenía su nieta. Finalmente, desistió debido a que “ella no puede ir al Servicio de Urgencias con su cabello, pero eso me lo dejas a mí porque tú no estás en casa”.

De acuerdo a los informes policiales, Sandra admitió en una entrevista con la policía que “si hubiera buscado atención médica, probablemente ella todavía estaría viva”.

Detenidas y acusadas de homicidio

Finalmente, tanto Elizabeth como Sandra Kraykovich fueron detenidas, siendo acusadas de homicidio en primer grado.

Respecto a la causa de muerte de la menor de 9 años, la autopsia indicó que fue a causa “de anemia por una infección de piojos sin tratar con malnutrición como factor contribuyente. Esa es la causa”.

Además, se indicó que la niña tenía “acumulación de líquido en el tejido pulmonar, piel y órganos pálidos, necrosis hepática y deficiencia de hierro”

Cabe mencionar que los hermanos de la víctima, de 11 y 13 años respectivamente, fueron entregados bajo custodia a otros familiares, indicándose que también sufrían graves infecciones de piojos.