La Rancherita presenta a su nueva pareja con irónico comentario para su ex

La intérprete nacional dio cuenta de su nuevo noviazgo a sus seguidores de la red social con una tierna fotografía de ella junto al empresario Fabián Gutiérrez, a quien calificó en dicha publicación de ser un hombre “trabajador y exitoso” y “cariñoso, atento y detallista”.

Los elogios llegaron junto a un irónico palo para su anterior pareja, a quien acusó de haberle “manipulado el cerebro”.

Que tal, me habían manipulado el cerebro. Gracias por tanto mi corazón, por jugártela y querer ser cada día mejor para mi. — Carolina "La Rancherita" Molina

La revelación de “La Rancherita” en Instagram

“Y pensar que me habían convencido de que no había hombre trabajador y exitoso que al mismo tiempo pudiera ser cariñoso, atento, detallista y que no me agrediera por pensar distinto a él”, escribió la cantante, quien cerró su posteo reflexionando con el daño que, en sus palabras, le dejó su anterior relación amorosa.

LEE MÁS: Denuncias cruzadas en agresión a “La Rancherita”: hablan las acusadas

LEE MÁS: “La Rancherita” reveló impactantes detalles de golpiza: “Les decía que estaba embarazada, pero me pegaban con más ganas”

El anuncio fue celebrado por los fanáticos de la cantante, quienes fueron sorprendidos con la noticia, al punto que el propio Fan Club de la artista confundió a Gutiérrez con un familiar de Molina.

Carolina "La Rancherita" Molina presentó a su nuevo pololo en redes sociales. Fuente: Instagram.

“Saludos a tu hermano, Carito. Se ve que es un buen hombre, humilde y con la misma educación que tú”, comentaron desde la cuenta de Instagram del Fan Club de la cantante, un error que el propio aludido salió a confirmar en la misma plataforma.

“@fanscaromolinachile jajajá (...) soy su pololo por si no sabían (...) deberían saberlo ustedes, jajajá”, aclaró el empresario.

La traumática relación de “La Rancherita” con su ex

Cabe recordar que la intérprete tuvo un traumático rompimiento con su anterior pareja, a quien incluso el año pasado acusó de haberle hackeado sus cuentas de redes sociales y de ser el responsable de la golpiza que recibió de parte de dos mujeres, una de ellas la expareja de su ex.

“Probablemente te habló el pelotudo de mi ex cuando tomó el control de todas mis cosas y se hizo pasar por mí en mensajes y publicaciones. No era yo”, dijo en la ocasión la artista, quien reclamó por la “poca hombría” de su anterior pareja.

“Cómo puede ser tanta la bajeza y la poca hombría. Me disculpo con mis seguidores por tener que subir estas cosas pero no me puedo quedar sin advertirlo. Este tipo sigue usurpando mi identidad, creando cuentas falsas con mi nombre, amenazándome y más. Quizás a cuanta gente tiene convencida de que soy yo quien hace estas cosas”.