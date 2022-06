Lisandra Silva dio luces de la fecha de su matrimonio con Raúl Peralta

Lisandra Silva entregó pistas respecto de la fecha en que contraerá matrimonio con el bailarín Raúl Peralta luego de haber aplazado la ceremonia por el embarazo de su hija Leiah Livli.

Fue en sus redes sociales donde la bailarina cubana respondió este miércoles a una serie de preguntas que sus seguidores le hicieron en Instagram y a través de un hilo en la plataforma aportó detalles de la fecha en que se casará con Peralta.

En su momento la caribeña había oficializado el vínculo con el bailarín, con quien se comprometió en septiembre del año pasado, sin embargo, los problemas que tuvo durante su segundo embarazo obligaron a la pareja a suspender el enlace previsto para febrero de este año a otra fecha.

La nueva fecha del matrimonio de Lisandra Silva

“Cambiamos de opinión. Creo que sería un error, pasaría mucho estrés. La preparación del matrimonio es agotadora. Por mi salud y la de Leiah es mejor esperar y estar en condiciones”, explicó Lisandra, quien este miércoles nuevamente habló del tema luego que una seguidora le preguntara “¿cuándo se casan con Raúl?”.

Si bien no entregó una fecha oficial, la cubana sí aclaró que el matrimonio será “pronto”, considerando que su segunda hija ya tiene un mes desde su nacimiento y que con su pareja están más tranquilos respecto de los cuidados de la menor.

Lisandra Silva contestó variadas preguntas de sus seguidores en redes sociales. Fuente: Instagram.

“(Con un segundo hijo) aprendes que la mejor etapa es cuando son así de pequeños y que se acaba rápido. Así te la disfrutas más. Además, Leiah es muy tranquila y no me da problemas”, reconoció la bailarina, quien no solo contó a sus fans de su próximo enlace con su pareja, sino que reveló el origen del nombre de su hija y del inicio de sus ejercicios para volver a su peso ideal luego de subir 25 kilos en su segundo embarazo.

Lisandra Silva confirmó que en poco tiempo más se casará con Raúl Peralta. Fuente: Instagram.

“Cuanto antes creo que volveré a los ejercicios. La semana que viene me pondré a trabajar mi cuerpo (...) quiero ponerme bien fit, así que desde la próxima semana a por esos ocho kilos o mejor dicho 10 kilos menos”, apuntó.