Pasajeros se burlaron de periodista que realizaba Cabify: “El sentimiento fue muy feo”

Una desagradable y humillante experiencia vivió un periodista argentino, que trabaja de conductor de una aplicación de transporte y sufrió burlas por parte de dos pasajeros. El conductor aceptó el viaje y en un principio todo iba bien, pero todo cambió cuando los usuarios comenzaron a hablarle.

“Me preguntaron si había estudiado y qué, porque les llamó la atención mi juventud, pese a estar a meses de tener 30. Después de decir mi profesión, fue ese tajante ‘¿y estás manejando Cabify?’, mientras ambos largaron la carcajada”, relató Mauro Ezequiel Grande.

“Me banqué los 20 minutos restantes de viaje con un nudo en la garganta y sin escuchar si siguieron o no burlándose de mí. Me negué a escuchar o ver por el espejo algo. Cuando llegué al destino, con pago en efectivo, escuché ‘son $1000, y toma $10 de propina, así seguís así, periodista’”, le dijeron.

“Decidí salir a hacer viajes para ganarme la guita, dignamente, hasta que aparezca algo de lo que me recibí. No sé si estos dos pibes estudiaron o estudiarán, no me interesa tampoco, pero el menosprecio hacia el otro por una profesión o por no poder ejercer es dañino”, aseguró Mauro.

En conversación con La Nación, el periodista se confesó: “Completé esa jornada, el sábado me quedé en mi casa y me recuperé, miré la televisión, acomodé unas cosas y volví a trabajar el domingo. Desde ese día no paré. Ya me sentía mejor, me llegaron mensajes de compañeros y profesores de jornada. Esa sensación horrible ya pasó y hoy estoy bien”, contó con respecto al día en el que vivió este incómodo y triste momento.

“Me invadió un dolor porque las risas fueron muy burlonas. No solo por mi trabajo, que en este caso que es estar manejando en Cabify, lo cual parece totalmente digno, sino también se burlaron de la profesión que elegí y que amo desde que soy chico. No es que me surgió de un día para el otro el querer ser periodista. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 11 años de cáncer y siempre en charlas con mi papá, él me contaba que ella siempre me imaginaba dentro del periodismo. El sentimiento fue muy feo”, se sinceró el joven.