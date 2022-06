Alison Mandel reveló dura pérdida de un embarazo: “Yo pensaba que sólo estaba escondiendo sus latidos”

Alison Mandel vuelve a ser noticia luego de publicar una emotiva reflexión sobre el pasado día de la infertilidad y, al mismo tiempo, hablar sobre las repercusiones que tuvo tras la pérdida de un embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante escribió: “El 4 de junio fue el día de la infertilidad y justo hoy viendo fotos antiguas encontré estas de “Brava” un show que hice hace 6 años y que me subí al escenario en proceso de pérdida de mi primer embarazo”, comenzó su relato.

“Me habían confirmado que lo había perdido (pero seguía ahí) y yo pensaba que sólo estaba escondiendo sus latidos, porque era un embrión muy pequeño. Entendía conscientemente que ya estaba confirmada la pérdida pero la mente te juega malas pasadas en un proceso así”, explicó.

Posteriormente, recordó que: “Esa foto me la saqué después del show porque estaba sola en el camarín pensando que era muy fuerte por no haber suspendido el show y porque presentí que sería un largo camino el de la maternidad”.

“La segunda foto es de arriba del escenario y mis ganas de llorar creo que se reflejan. Me sentía mal porque una pérdida, además de dolor emocional, tiene dolores físicos. Hago público este momento porque me parece que la infertilidad conlleva mucha soledad y sentimientos difíciles entre ellos vergüenza, angustia, frustración y quiero que sepan que no están solas ni solos en este camino”, comentó Alison.

Finalmente, la comediante dejó este mensaje a las personas que están pasando por una situación parecida: “No todas las batallas debes superarlas y con eso hacerte más fuerte. Yo desde ese día me río menos no porque este deprimida si no porque cargo lutos y eso me ha transformado en otra persona a quien amo más.

“La infertilidad fue difícil para mi pero también fue lo que me hizo la mamá y mujer que soy ahora. No la recuerdo cómo algo malo si no como una transformación. No todas las cosas deben dejarte enseñanzas pero si todas las cosas te transforman”, concluyó en la publicación.