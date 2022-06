“Asesina”: Karla Rubilar recordó tenso momento que vivió en supermercado tras ser encarada por una mujer

Este viernes llegará a las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde estará como invitada la exMinistra de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, para contar algunas de las repercusiones que tuvo tras su cargo político.

En la conversación junto a Jean Philippe Cretton, la política contará cómo ser parte de una cartera ministerial afectó su vida personal hasta hablará sobre un momento tenso, delicado, que vivió en un supermercado donde fue tratada de “asesina” por una mujer.

“Mientras caminaba por los pasillos una mujer se me acerca y al oído me dice “asesina”, comenzó a relatar Rubilar.

“Seguí comprando hasta que estaba en las cajas, para donde no te puedes mover porque llega el momento de pagar, y se me acerca nuevamente esta mujer y me empieza a gritar… “asesina, no se cómo puedes estar acá” olvídate lo fuerte que fue”, agregó.

En el lugar se encontraba con su actual pareja, Christian Pino, y su hija de 10 años, quien no entendía lo que pasaba. “Ella me dice… “mamá qué pasa” y se pone a llorar…. yo la abracé y le decía que estaba todo bien, que había gente enferma y que necesitaban que nosotros le entregaramos amor”, recordó.

Karla Rubilar aseguró que “ese ha sido uno de los momentos que más me ha afectado” y que “a raíz de eso dejé de salir tanto a la calle con mis hijos, por un tiempo, porque no sabes con qué te puedes encontrar y la culpa no lo tienes mis hijos, ellos no tiene por qué cargar con la decisiones de uno”, concluyó.