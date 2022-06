“Hijo de pu... te voy a matar”: Helhue Sukni furiosa con dueño de Unidad Coronaria Móvil

La abogada Helhue Sukni se mandó un furioso descargo contra la Unidad Coronaria Móvil y les envió insultos de grueso calibre, acusando que no respondieron a su urgente llamado para atender a su padre. Incluso, alegó llena de ira en su cuenta de Instagram, le cortaban el teléfono.

La famoso y excéntrica jurista, comenzó el video saludando de muy buena manera a sus seguidores, pero rápidamente dio paso a garabatear al dueño de la empresa y amenazarlo de muerte, en caso que le ocurra algo negativo a su papá.

“Este video va dirigido para que no contraten la Unidad Coronaria Móvil. Les voy a contar algo que es de lo malo, lo peor… Hijos de pu…, el dueño, mira concha…, le pasa algo a mi papá, hue...te voy a ir yo a matar...l lamé a las 2:30 de la tarde, a las 4:10 todavía no mandan una ambulancia”, reclamó sin filtro, con la rabia saliendo por los poros.

Todo partió cuando solicitó atención médica para su padre por un alza de presión, quien tiene tres bypass, pero no recibió el servicio en su domicilio, por el que paga 40 mil pesos mensuales desde el año 2018, señaló en la red social.

“Le subió a 20 de presión. Mi papá tiene 3 bypass, un marcapasos. Pago 40 lucas todos los meses, desde el 2018 he ocupado la hue… dos veces”.

Tras esto, reclamó contra el call center, acusando, a punta de garabatos, que le cortaban el teléfono.

“Y saben lo que hacen las hijas de pu… que atienden, las hue… me cortan, malditas. No tenemos gente para poder mandar, me dicen”, finalizó el video, llena de ira.

“Mi abuelo murió esperando”

Dentro de los comentarios de apoyo, una seguidora compartió su triste testimonio.

“Mi abuelo murió esperando la unidad coronaria móvil que llegó con 12 horas de retraso, uno se confía en que prestarán el servicio y las horas pasan y pasan, murió esperando dejando mucha impotencia y rabia en mi familia. Te encuentro toda la razón de lanzar todos esos improperios en su momento y con la rabia del minuto nosotros también lo hicimos. Espero tu papi se reponga”, escribió.