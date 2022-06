Jorge Rivas: “Me siento identificado con el Niño Progreta, porque el Niño Poeta es un hue... profundamente facho”

Jorge Rivas, quien se hizo conocido años atrás como el “Niño Poeta”, abordó diferentes aspectos de su vida: desde su temprana fama a su “izquierdización” y su vida actual.

“Hasta el día de hoy creo, y es una convicción totalmente irrevocable, que entré a Talento Chileno porque no le podían decir que no a un niño de 5 años”, relató a La Cuarta sobre el momento en que se hizo conocido.

“Al programa me inscribí solo. Un día vi una gráfica que decía ‘Inscríbete si quieres ser el próximo talento nacional’..., y me emocioné bastante. Me acuerdo que en esos años mi mamá tenía un computador, me conecté a Internet con unos módem USB, y de esa manera pude mandar un correo... ¡vaya a saber Dios de qué correo también! Y puse mi teléfono, el de la casa, el de mi mamá, y de un minuto a otro descubrí, llegué y me situé en el hecho de que me habían llamado para un programa de televisión. Había quedado: eso era lo más emocionante”, señaló.

Respecto a su infancia, afirmó que “mientras el promedio de los niños de seis años veía monos, yo veía muchos videos de curiosidades, de hueás que nunca me iban a servir en la vida pero que era entretenido verlas. Hasta el día de hoy me pasa eso. Me acuerdo de los jingles de muchos candidatos. Me sé completo el de Marco Enríquez-Ominami, que yo creo que nunca se nos va a despegar de la cabeza. El de Tomás Hirsch, el de Michelle Bachelet. Miles. Y en ellos, a veces también me baso para decir o hacer cosas, porque la política tiene muchas cosas certeras”.

“Creo que el cariño de la gente es porque es raro que un niño de 6 años tenga el pensamiento tan desarrollado. O que sea tan agrandado, no sabemos. Sé que hay muchos niños así, pero que no tienen las oportunidades o la personalidad, o el computador para inscribirse a un programa. Yo tuve la oportunidad. Y claro, este niño llegó en un momento en el que la televisión era potente: el 2015 la gente veía la televisión, mucho más que ahora. Muchísimos más chilenos tenían contratado cable, la gente se informaba y se entretenía a través de la televisión, ¡tenía cuántos televisores en la casa!... decodificadores pa’ la cocina, pa’ la pieza, siempre un televisor. Entonces, sinceramente, fue una explosión, que también me ayudó a crecer personalmente y a pensar que hay otros niños que no tenían las mismas oportunidades que yo”, expresó.

Su proceso de “izquierdización” y sus ganas de dedicarse a la política

Hace unos días Rivas dio una entrevista al canal de YouTube del comediante Claudio Michaux, en donde trató diversos temas y donde señaló que no es el “niño Poeta”.

Al respecto, afirmó que “me siento terriblemente honrado de que exista interés de conocer mis puntos de vista. La entrevista con Claudio Michaux tuvo un revuelo enorme, llegó de un minuto a otro. Se publicó y tuvo muchísimas visitas, hubo muchísimos mensajes que me llamaron la atención, de esperanza. Hubo muchas reacciones buenas, muchas reacciones malas, pero sobre todo, interés de conocer mi visión acerca de todo lo que está pasando en la actualidad. Aunque, por supuesto, hubo muchísimos medios de comunicación y personas que, por ejemplo, pusieron ‘de poeta a garabatero’. Igual fue bien interesante y entretenido”.

De igual manera, indicó que “antes era facho, fui a recibir a Sebastián Piñera a La Moneda. De hecho, a principios del año pasado fui a la campaña de Sichel, y ya me están funando... ya están diciendo ‘cómo olvidar cuando el Niño Poeta era brigadista de Sichel’. Iba a municipalidades de derecha... antes quiero saludar, quizás lo esté leyendo, a Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, un gran abrazo. Bueno, yo fui a ver a Virginia Reginato, me saqué una foto con ella; fui a ver a Cathy Barriga, a Nora Cuevas, a Germán Codina, Felipe Alessandri, todos los alcaldes de derecha. Y era como... ¿en qué momento hice esto? ¿Por qué era tan hueón? Como le dijo Julio César Rodríguez al Pastor Soto, yo decía: ¿seré hueón? Me estoy abanderando públicamente con ideales que no son los míos, con estereotipos que no son los míos. Pensaba, ¿por qué me estoy haciendo este daño?”.

“Y ahí entendí: tengo que cambiar esto, y desde mi palestra, desde lo que yo puedo hacer, ser solidario y tratar de conseguir una mejor vida. Y ahí establecí este contacto entre mis ideales y lo que yo quería para mi vida, y dije: yo soy de izquierda, siempre lo he sido, y voy por la unión de la izquierda en general. He tenido la oportunidad de visitar alcaldes, concejales, diputados y se siente una energía y una fraternidad mucho más grande en la izquierda”, afirmó.

Rivas manifestó además que “me encantaría ser político y creo que lo voy a ser. No digo que en treinta años más quiero ser diputado o en diez años más alcalde. No: soy muy chico, me quedan muchísimas cosas por hacer, pero también creo que, si algún día me necesita algún lugar, sobre todo si es que es Santiago Sur o Pedro Aguirre Cerda, lo voy a hacer. Y creo que voy a ser político porque pienso que se va a dar la instancia en que esas comunas o ese lugar me va a necesitar, y voy a estar perfectamente disponible para ese entonces. Sin miedo y sin operadores políticos”.

También, reveló que “me gustaría tener un programa de radio, más que de televisión. De entrevista, de conversación, para la típica hora del taco en la que nadie tiene nada que hacer pero quiere contenidos variados. Mi primer entrevistado sería el profesor José Maza, porque puede motivar mucha gente. Tiene un discurso bastante motivacional y que llega muy lejos, a las estrellas, al universo entero. Y también eso motiva mucho a las personas, eso las mueve. También, porque es una persona que ha tenido una trayectoria enorme, que le podría dar muchos consejos a la gente, que podría dar muchos datos curiosos. A los niños también les ilusiona mucho saber sobre el universo... los niños siempre preguntan muchas cosas, a veces muchas hueás, pero también muchas cosas interesantes”.

Sobre su presente, aseguró que “me siento identificado con el Niño Progreta, porque el Niño Poeta es un hueón profundamente facho. Estos días me pusieron Niño Progreta, Niño Proleta... el Niño Weta, hueón. Un montón de cosas. Prefiero Progreta, porque mi sociedad, en la que yo creo, tiene el derecho que todas las personas podamos elegir nuestro futuro y qué tan alto podemos llegar a soñar. Y que tengamos las oportunidades para desarrollarnos personalmente. Ya después, lo que cada uno quiera hacer con su vida es otra cosa, pero si tú quieres estudiar periodismo, tienes el derecho a estudiar periodismo de forma gratuita”.

“Jorge Rivas es una persona con una historia que ha tenido muchísimos cambios, y que sabe qué tan difíciles son las cosas. Jorge Rivas es una persona que siempre valora lo que tiene, que trata de ser solidario y cariñoso con los demás, aunque estos no lo sean con él en ocasiones. Jorge Rivas, yo creo que es el reflejo o la naciente rebeldía de una sociedad en la que somos muy frecuentemente rebajados a un nivel en el que ninguno quisiera estar. Jorge Rivas es no un símbolo, pero una medida, una forma de acceder a la política y una forma de acceder a una sociedad más progresista, como decía Patricio Aylwin a un Chile más grande, sin odio y sin miedo, un Chile que crece si todos crecemos”, concluyó.