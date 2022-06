José Luis Repenning criticó con duras palabras medida que alarga vacaciones de invierno: “Es una muy mala idea”

José Luis Repenning se tomó unos minutos de “Meganoticias Alerta” para expresar su descontento con la decisión que tomó el Ministerio de Educación durante esta semana, en donde se amplió y adelantó las vacaciones de invierno para los estudiantes de nuestro país.

Su descargo fue posterior a una entrevista a la doctora pediatra Sofía Aros sobre los virus respiratorios que están afectando a los menores de edad y que además, han provocado el colapso de algunos recintos clínicos.

“Esto es a título mío, no represento ni a Mega, ni a mi equipo, ni a mi editor, me represento solito… Encuentro que es una muy mala idea el tema de los colegios suspendidos”, partió su discurso Repenning.

“Es un muy mal precedente que todos los años va a ocurrir un trastorno en la escolaridad por el hecho de los virus respiratorios. Yo creo que aquí hubo muy poco anticipo, es una muy mala idea. Adelantarlas, puede ser, ¿pero alargarlas? Van a estar un mes prácticamente afuera, el Presidente dijo que lo último en cerrar y lo primero en abrir iban a ser los colegios y no fue así”, continuó el periodista.

Posteriormente, el comunicador de Mega aseguró que siempre los niños son los que “pagan el pato”, argumentando que: “En Antofagasta se quemó un basural, ¿qué hicieron? Cerraron los colegios. En Quinteros está la escoba con los gases tóxicos ¿qué hicieron? Cerraron los colegios. Está la escoba, por el virus sincicial, la influencia. No estoy mirándolo a huevo, es gravísimo, pero, ¿qué se hace? Vamos por los colegios otra vez”, reclamó.

“La inoperancia del Estado, la inoperancia de los adultos, la inoperancia de los privados, la inoperancia en general la pagan los niños y, además, la pagan las mujeres, porque prácticamente es un mes en la casa y no vengan con que los papás pueden hacerlo, porque tenemos una realidad en Chile y la realidad dice que lo pagan las mujeres, que estaban recuperando sus pegas y van a tener que renunciar”, declaró.

En la misma línea, José Luis enfatizó que la gran mayoría de hogares en nuestro país son uniparentales conformados por mujeres. “Muchas de ellas no tienen redes de apoyo, salen a ganarse el pan del día a día y van a tener que quedarse en la casa (...) este tipo de medidas no pueden ser tan sueltas de cuerpo”.

Finalmente, el rostro de Mega terminó reflexionando sobre las diferencias que existen entre los colegios privados y los con menos recursos: “Cuando hablamos de emparejar la cancha... Se habla de que la educación es lo más importante para que todos los niños puedan desarrollar sus talentos”.

“Pero resulta que lo primero que hacemos es cerrar los colegios. A mi no me cabe en la cabeza. Tengo tres niños y gracias a Dios tengo la posibilidad de poder cuidarlos, poder darles clases online, pero no soy yo la mayoría de la gente en Chile”, sentenció.