¡Orgullo nacional!: El perro quiltro chileno es más inteligente y sano que los de raza

De acuerdo a Carla Ignus, autora del libro La guía del perro mestizo chileno, el quiltro es un perro hábil. “Vas al centro y te das cuenta que paran para cruzar la calle. Viven por años en la calle, algo que quizás un perro de raza no lograría”, señaló a El Mercurio.

Y es que no pertenece a ninguna raza reconocida por “organizaciones de criadores” y es resultado de una crianza no selectiva. Quizás por eso el quiltro, un perro que es parte del paisaje urbano y rural de nuestro país. Cruza plazas, playas y callejones solo o acompañado. No tienen mucho peso óseo y el pelaje varía de color y muchos descienden del pastor alemán, aseguran los expertos. Pero además de estas características, estos adorables animales chilenos poseen cualidades extraordinarias.

Por eso, el veterinario Héctor Rojas señaló al mismo medio de comunicación que también son más inteligentes y más saludables. “Aprenden muy rápido (…). Es más sano porque tiene mayor cantidad de genes”, explicó. “Kitbull” (pitbull y akita), “labrator” (labrador y pastor alemán) y “cockgle” (beagle y cocker), son algunas de las mezclas que señala el libro de Ignus, que reúne a voces de veterinarios, expertos en conducta animal e incluso antropólogos.