¡Insólito! Padre denunció que profanaron la tumba de su hijo grabando video porno

Cristian Aljnati expresó su indignación al darse cuenta de un video pornográfico que se grabó en el cementerio de Hurlingham, en Argentina, justo sobre la tumba de su hijo. El hombre dijo que se enteró de la filmación luego de verla en internet y reconocer que era el lugar donde estaba sepultado su pequeño, identificado como Diego Nicolás Aljanati. El menor falleció tras ser embestido por un automóvil policial a la salida de un boliche en el año 2015, indicó un medio local.

Al principio del video, Cristian reconoció la tumba de su hijo, porque está rodeada de fotos, muñecos y flores, algunas de las cuales movieron los actores como parte de su lujurioso montaje. En las imágenes se ve cómo el hombre, que no fue identificado, manipula un santuario que una persona dejó en una de las tumbas. El hombre agarra flores, rosarios y estampitas, los muestra a cámara y luego los deja en el mismo lugar. Luego de hacer un paneo general para volver a demostrar que estaban grabando en un cementerio, agarra un ramo de flores de una tumba y lo tira a un cesto de basura.

“Tuve que ir a hacer la denuncia correspondiente, fui a la municipalidad a pedir que me den explicaciones. Ellos tenían parte en los hechos porque como van a filmar un video pornográfico, acá, a la tarde” , se preguntó Cristian. Sin embargo, sus reclamos fueron ignorados por las autoridades: “Básicamente, no me dieron bolilla, lo que hicieron fue descartarme”, dijo el padre muy ofuscado a los medios que lo contactaron y relatan lo sucedido al otro lado de la cordillera.

Su molestia cruzó las fronteras, porque aseguró que además pudo observar como manipulaban objetos santos que estaban en ese lugar: “Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión”, señaló Aljnati, indignado. “Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”, agregó con justa razón..

La actriz porno le respondió por Instagram

Este no es el primer reclamo que el vecino intenta colocar con respecto al cementerio: a principios de 2021, contó Cristian, también habían robado artefactos en varias tumbas del parque público. Según su testimonio, los responsables del video pornográfico también robaron algunos bienes posados sobre las tumbas después de grabar su video. “Parece que esto es tierra de nadie”, dijo, y señaló al encargado del cementerio, al que calificó como cómplice.

Frente a estas acusaciones, que el padre comenzó a compartir en las redes sociales, la protagonista del video porno se puso en contacto para defender su integridad. Niquui Salazar, quien es actriz erótica y vende contenido en OnlyFans y otras plataformas para adultos, le escribió a Cristian por Instagram asegurándole que ella no se robó nada y le recomendó que reclame en la Municipalidad.