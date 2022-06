Rafa Araneda envía mensaje desde hospital: “He tenido los cuidados necesarios, nada para alarmarse”

El animador Rafael Araneda dio a conocer un malestar de salud que lo mandó al hospital y terminó en operación, preocupando a sus familiares y seguidores, por lo cual salió a explicar que ya todo estaba bien y ahora solo queda recuperarse y volver a su vita habitual, comentó en su Instagram.

“Hola a todos!!!Lo primero es desearles un feliz día del padre. Les cuento de mi ausencia en @enamorandonosusa y en @radiopudahuel Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar”, escribió.

Los pólipos son una parte de tejido adicional que crecen dentro del cuerpo y aunque, en su mayoría no son peligrosos, algunos pueden convertirse en cancerosos, por lo cual recomiendan extirpar. Situación que vivió “El tío conductor”.

“Ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo...por alguna condición de mi sistema y producto mis hiper alergias que esto se repitiera con los años ...Y así fue...Y aquí vamos... ”, comentó, recibiendo diversas muestras de cariño de sus amigos y seguidores.

“Ánimo Rafita, ahora a recuperarse! Cariños 🥰🙏”, le escribió Carola Julio.

“No me verán algunos días”

El animador, radicado en Miami, agradeció la buena mano del doctor y aseguró que, a pesar de sentir un poco de dolor, ya estaría tiqui taca.