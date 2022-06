Angie Alvarado responde a críticos de broma que hizo en “Día del Padre” por ausencia de su papá

Angie Alvarado respondió con ironía este fin de semana a las críticas que acumuló en redes sociales luego de haber publicado hace unos días una broma por el “Día del Padre”.

La joven, hija de Anita Alvarado, se había tomado con humor la previa a los festejos del pasado domingo con una publicación en sus historias de Instagram, donde aseguró que estaba a salvo de gastar dinero en algún regalo para su padre ausente.

El polémico “Día del Padre” de Angie Alvarado

“Ree caros los regalos del día del padre, menos mal que el mío me abandonó. Me salvé”, escribió la joven, quien hace algún tiempo se encuentra radicada definitivamente en Australia junto a su pareja.

Sus dichos tuvieron un alto alcance en la red social, donde Alvarado recibió algunas críticas por su desprecio a la celebración, sin embargo, ella quiso dejar en claro que lo suyo no pasó de una broma y que en ningún caso fue un ataque hacia su padre.

Con ironía, Angie subió una nueva publicación en las historias de la red social, donde aseguró con un meme que lo publicado por ella no tiene que ver siempre con temas personales.

“Yo pensando cómo explicarle a la gente que lo que publico es porque me parece gracioso y no tiene nada que ver con mi vida”, expuso la exchica reality.

Angie Alvarado ironizó con las críticas que recibió por su publicación por el "Día del Padre". Fuente: Instagram.

Cabe recordar que la madre de Angie, Anita Alvarado, relató hace un tiempo en el programa SQP los motivos que tuvo para no presentarle nunca a su hija a su padre.

En aquella oportunidad, Anita Alvarado dejó en evidencia que el papá de Angie no está presente en su vida por una discusión que tuvo con ella.

“Angie no tiene relación con su padre. No lo conoce. Sabe quién es, pero no se lo he presentado y nunca lo ha visto, ni he permitido que lo haga”, contó Alvarado, quien aclaró que cuando nació Angie, con Anita de sólo 17 años, el hombre le dijo que “me llevo a Angie y la cría mi familia o la crías tú y olvídate que tiene un padre”.