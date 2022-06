Cristina Morales, esposa de Gary Medel: “Yo no tengo vida en Chile, por eso no voy”

Cristina Morales, periodista y modelo española que está casada con el futbolista chileno Gary Medel, causó revuelo en redes sociales, al confesar los motivos por los que no le agrada visitar nuestro país.

A través de Instagram, Morales respondió distintas interrogantes de sus seguidores. En una de ellas se le preguntó “¿Odias Chile?” y su respuesta fue la siguiente: “En absoluto, no tengo nada en contra del país, ni de su gente, pero yo no tengo vida allí, por eso no voy”.

En la misma línea, se le consultó “¿Por qué no vienes a Chile con Gary?” y ante ello manifestó lo siguiente: “Siempre me preguntan lo mismo, no voy porque no se me ha perdido nada por allí”.

Cabe recordar que hace un par de semanas, Cristina Morales provocó polémica al expresar que en Chile no había vivido buenas experiencias.

“No fui feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir”, manifestó, también a través de Instagram.

Una de las respuestas de Cristina Morales (Instagram)