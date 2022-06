Pancho del Sur categórico con muerte de Felipe Camiroaga: “Accidente no fue”

El comediante Pancho de Sur estuvo de invitado en el programa online “Televidentes en La Hora”, ocasión donde recordaron su amistad con el fallecido animador Felipe Camiroaga y se mostró totalmente categórico respecto a las causas que provocaron la caída del avión en la isla Juan Fernández que causó la muerte de 21 personas: “Accidente no fue”, dijo enfático.

A casi once años de la tragedia, ocurrida el 2 de septiembre del año 2011, el humorista se refirió al siniestro que conmovió a todo el país, pidiendo un milagro para encontrar sobrevivientes del avión de la FACH, el Casa 212 que cayó en el canal que une la isla Robinson Crusoe con Santa Clara.

Pancho dijo que ese día lo llamó por teléfono su hermana para contarle que había caído el avión donde viajaba Camiroaga. Él estaba en Temuco y cuando llegó al aeropuerto la gente le preguntaba si sabía algo, por ser alguien que trabajaba en la televisión.

”Yo en ese tiempo no trabajaba con Felipe, yo no cachaba nada, hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave. Yo digo que no fue accidente”, señaló tajante, dando a conocer su hipótesis de la tragedia.

“Fue complicado, algún día se sabrá la verdad, pero accidente no fue” , relató el comediante y músico, quien también ha sincerado que tiene el don de la videncia y ha ayudado a varios famosos, respecto al futuro.