“Por favor, no me corten la luz”: trabajador encuentra conmovedor mensaje en un medidor y se vuelve viral

Xavier Rubilar, un hombre de 26 años que trabaja en la empresa de electricidad de la provincia de San Luis en Argentina, encontró un conmovedor mensaje en un medidor de la luz.

Según consigna TN, mientras revisaba los medidores en las casas, se topó con un mensaje dejado por un padre.

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, señalaba el escrito.

Al ver esto, Rubilar decidió sacarle una foto y la compartió a través de WhatsApp, recibiendo de inmediato varios mensajes de personas que se ofrecían a ayudar a la anónima familia.

“Estaba haciendo las lecturas, cuando levanté la tapa de un medidor y me encontré con el cartel de este hombre que decía que no podía pagar la luz porque se había quedado sin trabajo y estaba solo con sus dos nenas. Quebré en llanto al leerlo”, expresó el trabajador al citado medio.

La campaña

Al darse cuenta de la gran cantidad de mensajes que recibió, decidió crear una campaña solidaria para ir en ayuda de esa familia, así que compartió el escrito a través de Facebook.

“Quería ayudarlo de una manera anónima, pero como hay plata de por medio hay que hacer todo transparente. Entonces abrí una cuenta en Mercado Pago para que la gente hiciera las transferencias”, relató Rubilar.

El mensaje (Facebook / Xavier Rubilar)

Rápidamente la gente comenzó a aportar para ir en ayuda de la familia, recaudando aproximadamente 50 mil pesos argentinos.

“Él debía varias facturas de luz. Además, tenía un plan de pago. Todo eso sumado al cargo por mora, impuestos municipales y el consumo actual, el número era muy elevado. A esto hay que sumarle que en la zona no hay gas y dependen de lo eléctrico”, expresó el trabajador.

La historia detrás del mensaje

Finalmente, Rubilar dio a conocer a través de redes sociales el dinero que recaudó y con esto, fue a hablar con la familia.

.“Es un hombre trabajador. Me contó que tenía un comercio, pero que por diferentes circunstancias lo tuvo que cerrar y actualmente estaba desempleado. Si le damos una mano va a tener la fuerza para conseguir otro trabajo”, afirmó.

Xavier le transfirió todo el dinero al hombre, quien pagó sus deudas y con el excedente, le compró útiles escolares a sus dos hijas.

“Lo bueno que me deja todo esto, es que si muchas personas se unen para algo, el resultado es positivo. Yo solo no lo hubiera conseguido. Por eso le quiero dar gracias a cada una de las personas que colaboró”, concluyó Rubilar.