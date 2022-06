El descargo de Helhue Sukni en Instagram tras fallido cambio de look: “Ni se notan las hue...”

Helhue Sukni, como es costumbre, compartió un video con sus seguidores a través de Instagram, en donde habló que se había realizado un cambio de look.

Sin embargo, la abogada no quedó del todo feliz con el resultado, realizando su descargo.

Al respecto, Sukni señaló que “me corté el pelo. Me cortaron así tanto. Me quedó más crespito y me hice visos, claro que ni se notan las hue…, pero visos cafés”.

Tras esto le preguntó a su hija, “La Bombona”, si de verdad no se notaban. “No, no mucho”, le respondió entre risas.

“Lo único que quería era hacerme visos”, afirmó Helhue. “¿De verdad no sé notan? Puta la hue…”, lamentó.

En ese sentido, manifestó que “saben que estaba ávida por cortarme el pelo, estaba ávida por cortarme las uñas, que me carga tener las uñas largas y me hice la manicure. Estaba ávida por hacerme las mechas, que no se notan las hue…”.

Finalmente, la abogada remarcó su esperanza que “con el lavado del pelo se van a notar las mechas”.

Revisa las palabras de Helhue Sukni