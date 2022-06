Joven gana millonario premio en la Lotería y cuando fue a cobrar el dinero recibió devastadora noticia

Una joven de 19 años pasó de la alegría a la desazón, luego que los números que habitualmente jugaban fueran los ganadores de la Lotería del Euromillones.

Según consigna The Sun, Rachel Kennedy llevaba cinco semanas jugando los mismos números a través de internet, cuando se dio cuenta que fueron los elegidos en la Lotería.

De esta manera, la joven británica se llevaba un premio de 182 millones de libras esterlinas, algo así como 223 millones de dólares.

El relato de Kennedy

La mujer indicó que apenas se dio cuenta que en el sorteo del pasado viernes los números elegidos fueron el 6, 12, 22, 29, 33, 6 y 11, se metió a la aplicación para corroborar que era la ganadora.

“Entré a la aplicación y decía ‘partida ganadora’ y pensé ‘oh Dios mío, he ganado”, relató. Ante esto, dio a aviso a su pareja y a su madre sobre las buenas noticias.

Sin embargo, todo cambió cuando llamó a la Lotería para informar que era la ganadora y que quería cobrar el premio.

¿Qué pasó?

“Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras esterlinas y me dijeron ‘sí, tienes los números correctos, pero no tenías los fondos en tu cuenta para el pago del boleto, por lo que en realidad no se realizó'”, afirmó la joven.

En ese sentido, Kennedy tenía activada la opción de comprar automáticamente un boleto de Lotería con los mencionados números. Sin embargo, justo en esta oportunidad tenía solamente en su cuenta 2,50 libras esterlinas, por lo que no se procesó la compra del ticket.

“Estaba en la cima del mundo cuando creí que había ganado”, se lamentó la joven. Eso sí, señaló que su pareja se tomó de peor manera lo ocurrido, ya que habían estado planificando qué harían con el dinero.

Finalmente, la joven señaló que seguirá jugando en la Lotería, pero que cambiará los números ya que ahora cree que son de mala suerte.