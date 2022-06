Rodrigo Sepúlveda no se quedó callado y realizó llamado a Boric tras actos de violencia en el país: “La gente no camina tranquila por la calle”

Durante esta jornada de sábado, el periodista Rodrigo Sepúlveda se tomó unos minutos de “Meganoticias Alerta” para hablar sobre los hechos violentos que han marcado esta semana en nuestros país, entre ellos la muerte de un joven en Parque Forestal y el hombre que fue atacado por delincuentes a pasos de la casa del Presidente Gabriel Boric.

El periodista comenzó su monólogo enfatizando en que “fíjense que el Gobierno puede tomar muchas medidas respecto a distintas cosas (...) pero yo les quiero decir algo con mucha sinceridad, aunque nos duela... ningún país avanza si no hay seguridad, ningún país avanza si los ciudadanos y ciudadanas de tu país andan con miedo en la calle”.

Asimismo, comentó que la única prioridad que debería tener el gobierno debería ser la protección de los ciudadanos, que es “lo esencial” dado el nivel de violencia.

“La gente no camina tranquila por la calle hoy día, y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno y el Estado hoy día, esa es la prioridad, absoluta, no hay otra”, señaló.

Sin embargo, aclaró que no hay que hacer vista gorda a otros problemas, pero que el Gobierno debería enfocarse en la seguridad para un mejor desarrollo de nuestro país.

“Lo otro hay que ir trabajándolo, hay un camino, pero hoy el foco es uno, la seguridad. Nueve de la mañana y dos personas fallecidas, una apuñalada y otra por un disparo. ¿De qué estamos hablando? Si no hay seguridad los países no avanzan, no se olviden de eso”, sentenció Sepúlveda.