“Cuchillo” Eyzaguirre tras rechazar invitaciones a “Sin Filtros”: “Cuando me pongan a alguien a mi altura...voy”

Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre dice que ha recibido tres invitaciones para ir a “Sin Filtros”, pero las ha rechazado, porque no quiere debatir con un “alfajor de pollo”.

En una publicación que colgó en su Instagram, el exCQC aseguró que “he recibido tres invitaciones para ir a @sinfiltros_tv Voy a ir , pero cuando me pongan un peso pesado al frente. No quiero debatir con un ALFAJOR DE POLLO !!!!”.

Agregó que “por lo demás; si me siento al lado de ORREGO vamos hacer DeSASTRES. Me encanta el formato y me habría gustado conducirlo a mí, pero @gonzalofeito la lleva de lujo. Cuando me pongan a alguien a mi altura ….. voy”.

LEE MÁS: “Cuchillo” Eyzaguirre contra Belén Mora: “Si te quieres comer el durazno, báncate la pelucitaaaaa”

“Estoy cansado de sacar a pasear ciegos. No tengo problemas en ir a tocarle el culo al oso a su cueva, pero tiene q dar y valer la pena”, precisó.

Cuchillo filoso

La actriz Belén Mora cuestionó los “no privilegios” de Cristián de la Fuente tras sus dichos en el programa “Sin Filtros”, y muchos se le fueron encima, cuestionando que ella haya tenido a su segundo hijo en la Clínica Alemana.

Uno de ellos fue el “Cuchillo” Eyzaguirre. “Mostremos tus boletas y lo que cobras por tus eventos ???? Vas hablar de privilegios ajenos ( De la Fuente ) desde la Clínica Alemana ?🤣🤣🤣las patitas belencitaa. Besossssss- me da lo mismo tu posición política. Lo que me revienta es el doble discurso q tienen todos ustedes @belenaza_ 😘😘😘”, escribió el exCQC.