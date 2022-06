Graban tierno video de joven carreteando con su gatito sordo en pub de Concepción

Un tierno video se hizo viral al mostrar a un joven compartiendo un momento de esparcimiento junto a su gatito Elton, quien lo acompaña luciendo un lindo chaleco, arriba de la mesa en un pub de Concepción, mientras su amo disfruta de un shop y una hamburguesa, según dio cuenta el medio BioBioChile.

La imagen fue grabada por la joven Ayleen Matus, quien quedó sorprendida a ver la curiosa escena en el local nocturno del sector Plaza Perú y compartió el registro en su cuenta de Instagram.

“Cuando nos estábamos yendo pasamos por fuera del local y nos sorprendió. Es más común ver un perro que un gato y fue épico. Logré capturar ese video en donde se le ve compartiendo con su gatito. Él está teniendo la mejor cita de su vida” , expresó Matus.

Lo más curioso es que el gatito sufre de sordera y su amo, Justin Lange, es un tecnólogo médico otorrinolaringólogo, especialista en enfermedades al oído, quien adoptó a Elton.

“Una noche en la que fui al departamento de unos amigos, pasé a comprar pizzas y en el local me dijeron que andaba un gato abandonado. Me lo encontré y se me acercó sin miedo. Le pregunté a mis amigos si podía entrar a la casa con él y, como uno de ellos es fanático de Elton John, lo bautizamos así: Elton, para que pudiera pasar a la junta”, declaró al medio local Sabes.cl

Pronto, Lange se percató de que Elton tenía discapacidad auditiva, además de mantenerlo en tratamiento médico y observación debido a un trastorno que le provoca convulsiones.

“Tiene un problema con su audición. Coincidimos, ya que yo trabajo en el área de salud con personas sordas. Desde un comienzo sus conductas me parecieron extrañas y entendí lo que ocurría. Además, trato de no dejarlo tanto tiempo solo (por las convulsiones), así que salgo a pasear con él, que ya se acostumbró a andar con su arnés”, añade.

Si se inquieta se van

El tecnólogo señaló que producto a su sordera se fue acostumbrado a interactuar con las personas, por lo que suelen salir a sociabilizar. Aunque, aclara, si Elton se inquieta se van del lugar.