Se iba a juntar con otra mujer, su pareja lo siguió y le pidió a desconocidos que lo incluyeran en partido para disimular

Una singular historia se volvió viral en redes sociales, luego que un hombre que se iba a juntar con otra mujer, se diera cuenta que su novia lo siguió, por lo que para disimular le pidió a un grupo de desconocidos que lo incluyeran en una partido de fútbol.

Según consigna TN, el sujeto iba vestido completamente para jugar un partido: iba con camiseta, botines y calcetas.

En un registro que se viralizó, un hombre cuenta que llegó un desconocido llegó a pedirles que lo dejarán jugar al fútbol con ellos, para luego explicarles la razón.

En ese sentido, el joven se acercó de manera disimulada al grupo, realizándole la siguiente petición: : “Necesito jugar este partido. ¿Ves esa que está allá atrás? Es mi novia”.

“Yo me iba a ver con una mina, pero a ella le dije que me iba a jugar a la pelota y ella me dijo que me acompañaba. Y le dije bueno vamos, armé un bolsito y me vine para la cancha”, expresó.

Finalmente, el hombre que cuenta la historia, señaló que “le dije bueno, pero encima tenés que aparentar que sos amigo. Me dicen Beto, me contestó. Y nos fuimos turnando. Jugaba bien el flaco. Excelente, excelente”.

