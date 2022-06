“Una decisión sumamente hablada”: Maura Rivera explicó los motivos para no agrandar su familia

Maura Rivera respondió este martes, como ya es habitual en sus redes sociales, a las interrogantes de algunos de sus seguidores respecto de las intenciones suyas y de su esposo, el retirado futbolista Mark González, de tener un tercer hijo.

La bailarina, asidua usuaria de la plataforma Instagram, abrió un hilo de preguntas y respuestas en la red social, donde reveló una serie de datos y consejos respecto de la crianza de los hijos y en esa dinámica la pregunta de una seguidora de si planeaban ampliar la familia con un tercer hijo -que se sume a los que ya tienen, Luciana y Mark-, motivó la categórica respuesta de la exparticipante de “Rojo”.

La decisión de Maura Rivera y Mark González

“¿Piensan tener otro hijo?”, consultó la usuaria, quien encontró la rápida respuesta de Rivera: “Fábrica cerrada”.

Posteriormente, y luego de contar en sus historias de Instagram que sus dos hijos, como cualquier menor, “pelean todos los días, pero se aman y se extrañan cuando no están juntos”, explicó en un corto clip los motivos de su decisión de no ampliar el clan familiar, puesto que hace un tiempo el exfutbolista se realizó una vasectomía para no volver a tener hijos.

“No, yo no me operé. Se operó Mark”, explicó Maura a otro seguidor que le había preguntado si ella había sido quien había “cerrado” la “fábrica” y por ello, ¿cuáles? habían sido los motivos de “operarse”.

“Fue una decisión sumamente hablada, entre los dos. Y yo creo que hay que normalizar que los hombres también se puedan operar, no veo cuál es la diferencia entre uno y el otro”, afirmó.

Maura Rivera descartó la opción de tener un tercer hijo con Mark González. Fuente: Instagram.

La decisión del matrimonio ya la había explicado hace un tiempo la propia bailarina, quien en otra ronda de preguntas y respuestas en la red social expuso los motivos de ello.

“Decidido que no. La fabrica está completamente cerrada, tenemos dos hijos maravillosos, un hombre y una mujer sanitos niños felices y decidimos que no vamos a tener más hijitos y nos quedamos con dos”, señaló.