“No cuadra nada”: Copec explica detalle de boleta de combustible tras duda de cliente en Twitter

Un usuario de Twitter dio a conocer a través de la mencionada red social sus duda tras recibir una boleta de combustible de Copec, afirmando que los montos no cuadran.

Ante esto, la empresa le respondió y despejó sus dudas, a través de la misma red social.

“Alguien cacha porque la boleta de Copec tira esos valores? No los entiendo. Cargue 25.000 diésel. Pero no cuadra nada”, señaló al respecto el usuario identificado como Carlos Müller.

En la mencionada boleta, se puede ver que cargó 25,4 litros de diésel a un valor de 983 pesos, dando un total de 25 mil pesos.

Mientras que más abajo de esto aparecen otros ítems: 0$ de propina, 1$ de impuestos a los combustibles y $5.623 de IVA, apareciendo como monto neto $29.596. Sin embargo, el cobro total seguía siendo de $25.000, lo que generaba la duda del cliente.

La respuesta de Copec

Esto fue respondido por la cuenta de Twitter @LlamanosCopec, quienes explicaron el desglose de la mencionada boleta.

“En octubre del 2021 por primera vez el impuesto específico fue negativo. Esto debido a que el componente variable negativo es mayor (en su valor absoluto) al componente fijo que siempre es positivo”, partió diciendo.

“El formato y esquema de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), establecido por el SII, no permite la inclusión de un monto negativo para este concepto. Al no contemplarse un monto negativo, es que el SII comunicó que provisoriamente se debe indicar en el campo ‘Valor del Impuesto o Retención’ el valor ‘1′. La instrucción es sólo para que el Documento Tributario Electrónico (XML) pueda ser recepcionado por el SII”, precisaron.

“Buena. No me había fijado y me llamó la atención. Gracias por la información y explicación. Me quedó claro”, respondió finalmente de vuelta el cliente a través de Twitter.

Cabe mencionar, acorde a lo consignado por Radio Bío Bío, que a diferencia de otras naciones, en nuestro país los productos se suelen ofrecer con el precio final, los cuales ya tienen incluido el 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En ese sentido, si bien desde Copec no se refirieron a dicho ítem, se sabe que a partir de marzo del 2021, el SII ordenó que las boletas electrónicas deben indicar de forma separada el valor del producto, el IVA y otros impuestos.