Daniela Aránguiz denunció que fue acosada mientras estaba en la calle: “¿Cómo no vamos a poder a salir solas las mujeres a andar en bicicleta?”

Este sábado se estrena un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde los cuatro invitados hablarán sobre su vida personal y sus diferentes experiencias. A raíz de esto, Daniela Aránguiz aprovechó y contó una reprochable situación que vivió mientras daba un paseo en bicicleta.

En una conversación junto a los comensales Mario Velasco, María Jimena Pereyra y el cronista gastronómico Daniel Greve, la modelo contó que fue víctima de acoso de parte de un hombre.

“Un día vi a un gallo vestido todo de ciclista y de repente voy en subida, entonces te tienes que levantar y el hue... pa’, me agarró el cul...”, recordó Daniela Aránguiz.

Posteriormente, la invitada al espacio de CHV relató que: “Yo casi me saco la chuch..., y lo creo que sí, yo creo que hay algunas mujeres que se lo van a tomar como ‘ah…’., porque igual es un abuso, claramente, lo encuentro horrible”.

Aunque aseguró que no sufrió grandes consecuencias por la acción del sujeto, sí realizó una profunda reflexión sobre el hecho y cuestionó los riesgos que enfrentan las mujeres al salir solas a la calle.

“Mira yo soy una mina grande, (entonces) un agarrón más o un agarrón menos no me saca un pedazo, (pero) sí lo encuentro heavy porque es tu intimidad. Si le pasa esto a una niña como que uno dice: ‘Put..., ¿Cómo no vamos a poder salir solas las mujeres a andar en bicicleta?’”, sentenció Aránguiz.