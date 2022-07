Fernando Paulsen anuncia al aire su salida de la radio: “El ajuste tiene que ser por los sueldos más altos”

Fernando Paulsen anunció este viernes durante la emisión del programa Combinación Clave su salida del espacio y de la radio, en donde entregó las razones.

“Hoy es el último día mío aquí en Combinación Clave. No obedece esto a ningún hecho que uno tenga voluntad o alguna alternativa mejor remunerada en otra parte. Obedece a que la radio está pasando por algunos problemas, y cuando eso ha pasado, y yo he sido director de medios y he tenido muchas oportunidades de ejercer liderazgos en medios de comunicación, soy de aquellos que cree que cuando se necesita ajustar las cosas para pasar un bache, ese ajuste tiene que ser por los sueldos más altos y no por las personas que viven del sueldo”, expresó el periodista.

En ese sentido, indicó que “y desde ese punto de vista, yo les plantee a los dueños que alivianaba la carga de mi sueldo para que la radio pudiera seguir todo lo que se merece seguir hasta que este bache pase”.

“Por cierto, agradezco a toda la gente que ha estado aquí conmigo, a todas las personas que trabajan en el control, a los periodistas, a las personas que hacen de radio La Clave una cosa nueva, una cosa fresca”, expresó.

De igual manera, afirmó que “quiero agradecerle a los dueños por la gigantesca libertad editorial que me han regalado. No es fácil eso, no lo he visto en todos los medios en que he estado y en este medio ese es un regalo extraordinario”.

Finalmente, Paulsen manifestó que “más tarde podremos quizás conversar de qué manera las situaciones que han pasado en el país han afectado a los medios de comunicación, no ocurre solamente con esta radio, pasa con muchos medios. Y desde ese punto de vista, yo insisto que cuando estas cosas pasan y se necesitan ajustar para garantizar la continuidad del medio, las personas que tenemos mayores privilegios en términos económicos debemos ser los primeros en alivianar la carga que significa el sueldo que ganamos en la radio para que las personas puedan continuar con su trabajo y sacar de este momento un medio tan interesante como lo es la radio para poder volver a encontrarse sin duda, más tarde en otras condiciones”.

