“Yo he pasado hambre”: El crudo recuerdo de Eli de Caso como madre soltera

La animadora Eli de Caso, recordada por su famoso programa “Aló Eli”, revivió un duro momento que le tocó vivir junto a sus hijas Krishna de Caso y Yuyuniz Navas cuando eran pequeñas. Experiencia que compartió con la emoción a flor de piel con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo de “De tú a tú” de Canal 13.

Eli contó que a los 23 años su mamá le dijo que tenía que irse de la casa, junto a sus dos pequeñas y tuvo que trabajar de vendedora en una tienda de ropa, donde descubrió que “era una vendedora innata, que vendía todo y que ganaba las comisiones”, gracias a su encanto y desplante.

Ahí, se ganó la mayoría de las comisiones, pero también el cariño de un hombre que se fijó en ella, 17 años mayor.

“De repente aparece un amigo del dueño... Lucho Lavín. Pone los ojos en mí, yo lo detecto, empezamos a salir y me dijo, sabís que más, ándate a mi casa y casémonos...a los seis meses”.

“Yo he pasado hambre”

Finalmente, debido a la diferencia de edad, y porque eran más amigos que amantes, Eli se separó y se fue a vivir sola con sus hijas, donde no lo pasó bien económicamente.

“Me pasaron muchas cosas, me cortaban la luz, me cortaban el gas, me cortaban el agua...lo pasé pésimo, pero tuve muy buenos amigos y amigas que me ayudaron en los momentos más difíciles”, contó en el programa, señalando que habían momentos que no tenía dinero para comprar comida.

“Yo he pasado hambre y esto no es broma, es verdad”, confesó, recordando la generosidad de una amiga que la iba a buscar y la llevaba al mercado para comprarle alimentos.

“Me iba a buscar y me decía súbete al auto y vamos a los chacareros...y tráete una bolsa, me gritaba de adentro del auto...Ella llenaba su bolsa y yo llenaba la mía. Yo me iba a mi casa y no pagaba ni un peso”, recordó al borde de las lágrimas.