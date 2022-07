El triste primer cumpleaños de Carlos Caszely sin su amada esposa María de los Ángeles

A más de cuatro meses de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, con quien estuvo casi 50 años casado, Carlos Caszely celebró su primer cumpleaños, número 73, sin su compañera de vida, quien falleció producto de un cáncer a la columna el pasado 22 de febrero.

El futbolista, ídolo de Colo Colo, estuvo invitado al programa radial “El té con dulce” junto al conductor Caco Villalta, donde recordó los románticos momentos que compartió junto a su amada esposa, cuando pololeaban en la cancha 1 de la universidad donde estudiaban y “no nos soltamos nunca más”.

“Son 50 años desde que nos tomamos de la mano en la cancha 1 de la universidad y no nos soltamos más. Es muy complicado y difícil hablar de eso, porque no existen palabras, no hay respuestas para todo lo que uno se pregunta”, comentó el exjugador.

Emocionado y al borde de las lágrimas, el deportista se quebró al hablar del duelo que se convirtió en su partido más difícil de sobrellevar, confesando que tuvo que ir al psicólogo y psiquiatra “porque no daba más de dolor”.

“No daba más. Muchos esconden cuando van, pero yo no. Siempre fui muy directo. Tuve que acudir porque no daba más de dolor”.

Sin embargo, admitió que ha superado la pena, enfocándose en los lindos recuerdos que pasaron juntos.

[ “Mi cuerpo dejó de ser mi enemigo”: Belén Soto sorprende con reflexión al desnudo ]

“Put... que va a ser difícil”

“He tratado de llorar menos, de acordarme de las cosas lindas y buenas de nuestra vida en común, que fueron muchísimas (...) Todos me dicen ‘¿por qué no te cambias del departamento?’. Y yo digo que no, porque se lo prometí a María de los Ángeles”, indicó, agregando que tampoco volverá a hablar públicamente de política, porque fue la segunda promesa que le realizó.

Pero el punto de quiebre, cuando Caszely no aguantó el llanto fue al recordar que este 05 de julio, es su primer cumpleaños sin ella, a quien conoció cuando era un veinteañero.